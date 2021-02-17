​УЕФА объявил об отмене сезона Юношеской лиги

Пандемия коронавируса и ограничения по перемещению между странами повлекли за собой отмену сезона в Юношеской лиге УЕФА. Такое решение принял исполнительный комитет УЕФА.

Изначально старт сезона в Юношеской лиге был перенесён на весну, а формат турнира был изменён и должен был включать в себя исключительно плей-офф.

«Ограничения на перемещение клубов-участников создают серьёзные трудности для организации их матчей, и два клуба уже отказались от участия в соревнованиях. Исполнительный комитет УЕФА подчёркивает, что нет возможности снова откладывать начало турнира, и что здоровье и безопасность молодых игроков должны быть приоритетными», - говорится в заявлении на сайте УЕФА.