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Юношеская лига УЕФА

Игра Юношеской лиги УЕФА «Депортиво» - «Динамо» Киев стала второй по посещаемости в истории турнира

09 Февраля 2022 • 23:05 Комментировать

Матч раунда плей-офф самого престижного молодёжного турнира под эгидой УЕФА создал ажиотаж среди болельщиков.

На стадионе «Риасор» в Ла Корунье собралось 20 115 зрителей, желающих поддержать молодёжную команду своего клуба в ответственном матче.

Таким образом, игра Юношеской лиги УЕФА «Депортиво» - «Динамо» Киев, которая состоялась 9 февраля, занимает второе место по посещаемости за всю историю турнира. Стоит отметить, что данное достижение покорилось в период пандемии COVID-19.

Игра завершилась победой киевлян в серии пенальти.

Напомним, что рекорд посещаемости молодёжного аналога Лиги чемпионов принадлежит российскому «Краснодару». Тогда на арене собралось 32 500 зрителей. Тройку замыкает «Астана» матчем против «Бенфики» с 17 000 болельщиками.

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Евро-Футбол.Ру,
Депортиво Динамо Киев Юношеская лига УЕФА
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