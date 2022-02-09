Игра Юношеской лиги УЕФА «Депортиво» - «Динамо» Киев стала второй по посещаемости в истории турнира

Матч раунда плей-офф самого престижного молодёжного турнира под эгидой УЕФА создал ажиотаж среди болельщиков.

На стадионе «Риасор» в Ла Корунье собралось 20 115 зрителей, желающих поддержать молодёжную команду своего клуба в ответственном матче.

Таким образом, игра Юношеской лиги УЕФА «Депортиво» - «Динамо» Киев, которая состоялась 9 февраля, занимает второе место по посещаемости за всю историю турнира. Стоит отметить, что данное достижение покорилось в период пандемии COVID-19.

Игра завершилась победой киевлян в серии пенальти.

Напомним, что рекорд посещаемости молодёжного аналога Лиги чемпионов принадлежит российскому «Краснодару». Тогда на арене собралось 32 500 зрителей. Тройку замыкает «Астана» матчем против «Бенфики» с 17 000 болельщиками.