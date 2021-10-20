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Юношеская лига УЕФА

​«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге

20 Октября 2021 • 16:24 Комментировать
Zenit U21 2
0:2
Ювентус (до 19 лет)
окончен

В среду вечером «Зенит» и «Ювентус» сыграют в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Этой игре предшествовала встреча молодёжных команд в рамках Юношеской лиги УЕФА. Гости из Турина отпраздновали в Санкт-Петербурге победу со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Габриэле Мулацци (2 минута) и Николо Турко (68 минута).

После трёх туров «Зенит» имеет в своём активе три очка в Юношеской лиге. Питерцы опережают «Мальмё» (один балл), но уступают «Челси» (шесть баллов) и «Ювентусу» (семь баллов). Следующий матч Юношеской лиги УЕФА «Зенит» проведёт в начале ноября против того-таки «Ювентуса» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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окончен Zenit U21 2 0:2 Ювентус (до 19 лет)
окончен Манчестер Юнайтед (до 19 лет) 4:2 Atalanta U19
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