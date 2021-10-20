​«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге

В среду вечером «Зенит» и «Ювентус» сыграют в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Этой игре предшествовала встреча молодёжных команд в рамках Юношеской лиги УЕФА. Гости из Турина отпраздновали в Санкт-Петербурге победу со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Габриэле Мулацци (2 минута) и Николо Турко (68 минута).

После трёх туров «Зенит» имеет в своём активе три очка в Юношеской лиге. Питерцы опережают «Мальмё» (один балл), но уступают «Челси» (шесть баллов) и «Ювентусу» (семь баллов). Следующий матч Юношеской лиги УЕФА «Зенит» проведёт в начале ноября против того-таки «Ювентуса» на выезде.