​«Зенит» не вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Завершился первый матч среды в Юношеской лиге УЕФА. Молодёжные команды «Зенита» и «Челси» сыграли вничью со счётом 1:1, обменявшись голами после перерыва. Первыми забили гости из Лондона, а затем отличился Евгений Ким.

Молодёжка «Зенита» на групповой стадии раздобыла 7 очков и заняла третье место. Борьбу в Юношеской лиге продолжат молодёжки «Ювентуса» и «Челси».

В среду вечером сыграют основные команды «Зенита» и «Челси». Для коллектива Сергея Семака игра уже ничего не решает в турнирном плане – «сине-бело-голубые» точно финишируют третьими и выступят в феврале в Лиге Европы. Не пропустите текстовую трансляцию.