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Юношеская лига УЕФА

​«Зенит» не вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

08 Декабря 2021 • 14:14 Комментировать
Zenit U21 2
1:1
Челси (до 19 лет)
окончен

Завершился первый матч среды в Юношеской лиге УЕФА. Молодёжные команды «Зенита» и «Челси» сыграли вничью со счётом 1:1, обменявшись голами после перерыва. Первыми забили гости из Лондона, а затем отличился Евгений Ким.

Молодёжка «Зенита» на групповой стадии раздобыла 7 очков и заняла третье место. Борьбу в Юношеской лиге продолжат молодёжки «Ювентуса» и «Челси».

В среду вечером сыграют основные команды «Зенита» и «Челси». Для коллектива Сергея Семака игра уже ничего не решает в турнирном плане – «сине-бело-голубые» точно финишируют третьими и выступят в феврале в Лиге Европы. Не пропустите текстовую трансляцию.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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окончен Zenit U21 2 1:1 Челси (до 19 лет)
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