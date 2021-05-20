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​Полузащитник, отыгравший 90 минут в воротах «Ривер Плейта», признан лучшим игроком матча

20 Мая 2021, 09:55,

Вспышка пандемии в «Ривер Плейте» вывела из строя более 20 игроков команды, включая всех голкиперов. Против «Санта-Фе» в Кубке Либертадорес в рамке ворот пришлось выходить полузащитнику Энцо Пересу. Несмотря на полевого игрока на позиции голкипера, «Ривер Плейт» победил со счётом 2:1.

Энцо Перес после игры получил приз лучшему футболисту матча. Судя по статистике портала FlashScore, в створ ворот Переса соперники нанесли 5 ударов, то есть полузащитник сделал 4 сэйва.

Кстати говоря, всего игроки «Санта-Фе» пробили по воротам 22 раза. Очевидно, они хотели воспользоваться тем фактом, что в рамке стоял полузащитник, но точности команде гостей явно не хватало.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ривер Плейт, Энцо Перес
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