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Кубок Либертадорес 2021

​Верон напал на арбитров после матча Кубка Либертадорес

12 Августа 2022 • 17:46 Комментировать
Эстудиантес Ла Плата
0:1
Атлетико Паранаэнсе
окончен

Известный в прошлом футболист Хуан Себастьян Верон оказался в центре скандала. После поражения «Эстудиандеса» от «Атлетико Паранаэнсе» в Кубке Либертадорес Верон спустился в подтрибунное помещение и напал на арбитров. Как сообщает в социальных сетях журналист Пабло Карроцца, Верон угрожал судьям, попутно усыпая их оскорблениями. В ситуацию пришлось вмешиваться представителям полиции.

Теперь КОНМЕБОЛ может серьёзно наказать Хуана Себастьяна Верона, занимающего должность президента «Эстудиантеса».

Отметим, что «Эстудиантес» пропустил гол на шестой добавленной ко второму тайму минуте. Этот гол оказался единственным в двухматчевом противостоянии команд. «Атлетико» пробился в полуфинал Кубка Либертадорес.  


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Евро-Футбол.Ру,
Эстудиантес Хуан Себастьян Верон
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