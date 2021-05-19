Кубок Либертадорес 2016
Сделать ставку
﻿
0

​«Ривер Плейту» придётся провести матч с полевым игроком в воротах

19 Мая 2021, 08:02,

В ночь со среды на четверг в рамках Кубка Либертадорес «Ривер Плейту» предстоит сразиться с клубом «Санта-Фе». Аргентинская команда будет вынуждена провести весь матч с полевым футболистом в рамке ворот. Дело в том, что в рядах «Ривера» случилась вспышка COVID-19 – инфекция была выявлена у 20 игроков, включая всех вратарей.

Несмотря на чрезвычайные обстоятельства, КОНМЕБОЛ не позволил «Ривер Плейту» в порядке исключения внести в заявочный лист двух молодых вратарей, сообщает The Guardian.

В воротах «Ривер Плейта», вероятно, выйдет хавбек Энцо Перес. Он имеет проблемы с бедром, но подходит для игры на позиции голкипера.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ривер Плейт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Underdog
19 Мая 2021, 09:29

Тем не менее коэффициент на победу Ривер Плейт мизерные 1,25.
Матч будет в ночь со среды на четверг

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена