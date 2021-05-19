​«Ривер Плейту» придётся провести матч с полевым игроком в воротах

В ночь со среды на четверг в рамках Кубка Либертадорес «Ривер Плейту» предстоит сразиться с клубом «Санта-Фе». Аргентинская команда будет вынуждена провести весь матч с полевым футболистом в рамке ворот. Дело в том, что в рядах «Ривера» случилась вспышка COVID-19 – инфекция была выявлена у 20 игроков, включая всех вратарей.

Несмотря на чрезвычайные обстоятельства, КОНМЕБОЛ не позволил «Ривер Плейту» в порядке исключения внести в заявочный лист двух молодых вратарей, сообщает The Guardian.

В воротах «Ривер Плейта», вероятно, выйдет хавбек Энцо Перес. Он имеет проблемы с бедром, но подходит для игры на позиции голкипера.