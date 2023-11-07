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Кубок Либертадорес

Марсело прокомментировал победу «Флуминенсе» в Кубке Либертадорес

07 Ноября 2023 • 01:59 Комментировать
Бока Хуниорс
1:2
Флуминенсе

В Южной Америке завершился очередной, 64-й розыгрыш Кубка Либертадорес. В финальном матче на Маракане бразильский «Флуминенсе» обыграл аргентинский «Бока Хуниорс», игра прошла на легендарном стадионе «Маракана».

Бразильский латераль Марсело извинился перед мадридским «Реалом», назвав эту победу самой важной в своей долгой игровой карьере.

- Я думаю, что в мадридском «Реале» поймут меня - это самый важный мой трофей на клубном уровне. Я вырос в этом клубе. Это особый клуб для меня, при всем уважении к «Реалу», - цитирует слова Марсело итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Флуминенсе

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