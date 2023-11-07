Марсело прокомментировал победу «Флуминенсе» в Кубке Либертадорес

В Южной Америке завершился очередной, 64-й розыгрыш Кубка Либертадорес. В финальном матче на Маракане бразильский «Флуминенсе» обыграл аргентинский «Бока Хуниорс», игра прошла на легендарном стадионе «Маракана».

Бразильский латераль Марсело извинился перед мадридским «Реалом», назвав эту победу самой важной в своей долгой игровой карьере.

- Я думаю, что в мадридском «Реале» поймут меня - это самый важный мой трофей на клубном уровне. Я вырос в этом клубе. Это особый клуб для меня, при всем уважении к «Реалу», - цитирует слова Марсело итальянское новостное агентство ITASportPress.