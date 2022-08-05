Габигол вписал своё имя в зал славы Кубка Либертадорес

Бывший нападающий миланского «Интера» Габигол, выступающий нынче за «Фламенго», отличился в очередном матче Кубка Либертадорес, в котором его клуб обыграл соотечественников из «Коринтианса».

Для него это был 28-й год в Кубке Либертадорес, и по этому параметру Габигол, известный также как Габриэл Барбоса, вошел в десятку лучших за всю историю турнира. При этом в десятке лишь двое бразильцев - кроме Барбосы, это Луизао, который забил 29 мячей. Лидирует же в общей классификации эквадорец Альберто Спенсер, который забил 54 гола.

Габигол выступал за миланский «Интер» с 2016 по 2020 год.