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Кубок Либертадорес 2021

Габигол вписал своё имя в зал славы Кубка Либертадорес

05 Августа 2022 • 02:00 Комментировать
Коринтианс
0:2
Фламенго
окончен

Бывший нападающий миланского «Интера» Габигол, выступающий нынче за «Фламенго», отличился в очередном матче Кубка Либертадорес, в котором его клуб обыграл соотечественников из «Коринтианса».

Для него это был 28-й год в Кубке Либертадорес, и по этому параметру Габигол, известный также как Габриэл Барбоса, вошел в десятку лучших за всю историю турнира. При этом в десятке лишь двое бразильцев - кроме Барбосы, это Луизао, который забил 29 мячей. Лидирует же в общей классификации эквадорец Альберто Спенсер, который забил 54 гола.

Габигол выступал за миланский «Интер» с 2016 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Габриэл Барбоса
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