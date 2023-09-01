«Бока Хуниорс» выбил «Расинг» в драматичной серии пенальти

Аргентинский «Бока Хуниорс» прошел соотечественников из «Расинга» в драматичном четвертьфинале Кубка Либертадорес. Основное время матча завершилось вничью 0:0, после чего было назначено дополнительное время, но и там голов не было. И тогда дело дошло до серии пенальти, в которой «Бока Хуниорс» оказался лучше со счетом 4:1.

Один из пенальти забил Эдинсон Кавани, ставший игроком «Боки» несколько недель назад, а в воротах чудеса творил Серхио Ромеро, бывший вратарь генуэзской «Сампдории». Он отбил два одиннадцатиметровых, и теперь «Бока» сыграет в полуфинале с бразильским «Палмейрасом». Первый матч состоится 27 сентября.

Протокол игры