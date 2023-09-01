Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Либертадорес

«Бока Хуниорс» выбил «Расинг» в драматичной серии пенальти

01 Сентября 2023 • 12:02 Комментировать
Бока Хуниорс
0:0
Расинг Авельянеда
окончен

Аргентинский «Бока Хуниорс» прошел соотечественников из «Расинга» в драматичном четвертьфинале Кубка Либертадорес. Основное время матча завершилось вничью 0:0, после чего было назначено дополнительное время, но и там голов не было. И тогда дело дошло до серии пенальти, в которой «Бока Хуниорс» оказался лучше со счетом 4:1.

Один из пенальти забил Эдинсон Кавани, ставший игроком «Боки» несколько недель назад, а в воротах чудеса творил Серхио Ромеро, бывший вратарь генуэзской «Сампдории». Он отбил два одиннадцатиметровых, и теперь «Бока» сыграет в полуфинале с бразильским «Палмейрасом». Первый матч состоится 27 сентября.

Протокол игры

 
Бока Хуниорс0:0Расинг Авельянеда
Ромеро СерхиоФигаль ХорхеРохо Маркос  22' 66' (Вейгандт Марсело ( 66') Валентини НиколасАдвинкула Луис 66' (Себальос Эсекиэль ( 66') Фернандес Пол  90' 90' (Бенедетто Дарио ( 90') Фернандес Игнасио 66' (Дженсон Лукас ( 66') Медина КристианФабра ФранкКавани ЭдинсонБарко Валентин 48' (Мерентиель Мигель ( 48'  52')
Запасные: Гарсия ХавьерБульяуде ЭсекиэльВальдес БруноLucas BlondelРонкалья ФакундоСараччи МарселоКампусано Хорман
Ариас ГабриэльTobias Rubio  45' 46' (Gaston Martirena ( 46') Сигали ЛеонардоGonzalo PioviGabriel Rojas1Jonathan David GomezМорено АнибалNicolas Oroz 76' (Альмендра Агустин ( 76'  79') Охеда Агустин 90' (Santiago Quiros ( 90') Ромеро МаксимильяноАуче Габриэль 63' (Кинтеро Хуан ( 63')
Запасные: Инсуа ЭмилианоМура ФакундоSantino VeraBaltasar RodriguezПильюд ИванTomas PerezIgnacio GalvanMatias Tagliamonte
24 августа.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Расинг Авельянеда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
12:02 · Кубок Либертадорес
«Бока Хуниорс» выбил «Расинг» в драматичной серии пенальти
16 Августа
01:57 · Аргентина
Кавани уже «не торт» - всё ещё в поисках своего первого гола за «Бока Хуниорс»
11 Августа
07:30 · Кубок Либертадорес
Экс-игрок «Реала» Марсело получил серьёзное наказание
02 Августа
14:15 · Бразилия
​Марсело нанёс серьёзную травму сопернику и расплакался 1
03 Мая
22:21 · Кубок Либертадорес
«Патронато Парана» - «Мелгар»: прогноз на матч Кубка Либертадорес
30 Октября
15:39 · Кубок Либертадорес
​Видаль повторил достижение Тевеса 1
09:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поздравил Айртона с победой в Кубке Либертадорес
05:11 · Кубок Либертадорес
Гол Габигола принёс «Фламенго» триумф в Кубке Либертадорес
12 Августа
17:46 · Кубок Либертадорес
​Верон напал на арбитров после матча Кубка Либертадорес
05 Августа
02:00 · Кубок Либертадорес
Габигол вписал своё имя в зал славы Кубка Либертадорес
03 Августа
06:08 · Кубок Либертадорес
Луис Суарес провёл дебютный матч за новый клуб
26 Мая
21:34 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Манчестер Сити» забил 6 голов в матче за «Ривер Плейт»
20 Мая
07:23 · Кубок Либертадорес
Халк помог «Атлетико Минейро» выйти в плей-офф Кубка Либертадорес
28 Ноября
13:43 · Кубок Либертадорес
«Спартак» поздравил Луиса Адриано с триумфом в Кубке Либертадорес
12:30 · Кубок Либертадорес
​Симулянт дня: игрок «Палмейраса» ошибся и изобразил травму после касания судьи 2 видео
Все новости
Рекомендуем