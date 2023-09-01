«Бока Хуниорс» выбил «Расинг» в драматичной серии пенальти

Аргентинский «Бока Хуниорс» прошел соотечественников из «Расинга» в драматичном четвертьфинале Кубка Либертадорес. Основное время матча завершилось вничью 0:0, после чего было назначено дополнительное время, но и там голов не было. И тогда дело дошло до серии пенальти, в которой «Бока Хуниорс» оказался лучше со счетом 4:1.
Один из пенальти забил Эдинсон Кавани, ставший игроком «Боки» несколько недель назад, а в воротах чудеса творил Серхио Ромеро, бывший вратарь генуэзской «Сампдории». Он отбил два одиннадцатиметровых, и теперь «Бока» сыграет в полуфинале с бразильским «Палмейрасом». Первый матч состоится 27 сентября.
Протокол игры
Ромеро Серхио•Фигаль Хорхе•Рохо Маркос 22'66' (Вейгандт Марсело (66') •Валентини Николас•Адвинкула Луис66' (Себальос Эсекиэль (66') •Фернандес Пол 90'90' (Бенедетто Дарио (90') •Фернандес Игнасио66' (Дженсон Лукас (66') •Медина Кристиан•Фабра Франк•Кавани Эдинсон•Барко Валентин48' (Мерентиель Мигель (48') 52'
Ариас Габриэль•Tobias Rubio 45'46' (Gaston Martirena (46') •Сигали Леонардо•Gonzalo Piovi•Gabriel Rojas1•Jonathan David Gomez•Морено Анибал•Nicolas Oroz76' (Альмендра Агустин (76') • 79'Охеда Агустин90' (Santiago Quiros (90') •Ромеро Максимильяно•Ауче Габриэль63' (Кинтеро Хуан (63')
24 августа.
Бан пользователя