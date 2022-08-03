Луис Суарес провёл дебютный матч за новый клуб

Звездный центральный нападающий Луис Суарес, вернувшийся на родину этим летом, провел дебютный поединок в составе своего нового клуба «Насьоналя». 35-летний голеадор принял участие в матче 1/4 финала Южноамериканского кубка против бразильского клуба «Атлетико Гоияненсе», не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась поражением команды Луиса со счетом 0:1.

О переходе Суареса в «Насьональ» стало известно в конце минувшего месяца. Нападающий подписал с уругвайским клубом контракт до конца текущего года.

В Европе форвард запомнился по выступлениям за «Ливерпуль», каталонскую «Барселону» и мадридский «Атлетико».