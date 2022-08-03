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Луис Суарес провёл дебютный матч за новый клуб

03 Августа 2022 • 06:08 Комментировать

Звездный центральный нападающий Луис Суарес, вернувшийся на родину этим летом, провел дебютный поединок в составе своего нового клуба «Насьоналя». 35-летний голеадор принял участие в матче 1/4 финала Южноамериканского кубка против бразильского клуба «Атлетико Гоияненсе», не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась поражением команды Луиса со счетом 0:1.

О переходе Суареса в «Насьональ» стало известно в конце минувшего месяца. Нападающий подписал с уругвайским клубом контракт до конца текущего года.

В Европе форвард запомнился по выступлениям за «Ливерпуль», каталонскую «Барселону» и мадридский «Атлетико».

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Луис Суарес
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