36-летний аргентинский нападающий Херман Кано из «Флуминенсе» побил застарелый рекорд Кубка Либертадорес, забив свой 17-й гол в этом турнире - южноамериканском аналоге Лиги чемпионов. Доселе рекорд принадлежал бразильцам Пеле и Зико - «чуть более известным», чем никогда не игравший ни в Европе, ни за сборную Аргентины Кано. Также аргентинский игрок побил и еще один рекорд - по количеству голов за один клуб. Все свои голы он забил за свой нынешний клуб, что также стало рекордом ,который доселе принадлежал другому бразильцу - Марио Жарделу из «Гремио» (но он хорошо известен и в Европе). Причём Жардел забил 12 голов за один сезон, 1995 года - это остаётся абсолютным рекордом Кубка Либертадорес.
Кано побил застарелый рекорд Кубка Либертадорес, которым владели Пеле и Зико
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00:46 · Кубок ЛибертадоресКано побил застарелый рекорд Кубка Либертадорес, которым владели Пеле и Зико
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