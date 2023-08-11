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Кубок Либертадорес

Экс-игрок «Реала» Марсело получил серьёзное наказание

11 Августа 2023 • 07:30 Комментировать

Экс-защитник мадридского «Реала» Марсело, который ныне выступает за бразильский «Флуминенсе», получил длительную дисквалификацию за грубый фол в матче плей-офф Кубка Либертадорес против «Аргентинос Хуниорс» (1:1).

В начале второго тайма звездный латераль получил прямую красную карточку за грубый фол против соперника. Игрок получил травму и был вынужден покинуть поле после нарушения Марсело.

Защитник из-за дисквалификации не поможет «Флуминенсе» в четвертьфинальном противостоянии с «Олимпией».

35-летний Марсело перешел в бразильский клуб в феврале 2023 года. Его контракт рассчитан до конца следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Флуминенсе
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