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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Марсело нанёс серьёзную травму сопернику и расплакался

02 Августа 2023 • 14:15 Комментировать
Архентинос Хуниорс
1:1
Флуминенсе
окончен

Экс-игрок «Реала» Марсело совершил серьёзный фол в матче Кубка Либертадорес между «Флуминенсе» и «Аргентинос Хуниорс». Бразилец справедливо получил красную карточку и покинул поле в слезах.

Как сообщает ESPN, у Лучано Санчеса, против которого нарушил правила Марсело, подозревают перелом.

Вскоре после завершения игры Марсело сделал публикацию в социальных сетях.

«Сегодня мне пришлось пережить очень трудный момент на поле. Я случайно травмировал коллегу. Я хочу пожелать тебе, Лучано Санчес, скорейшего выздоровления. Вся сила в мире!» - написал 35-летний футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Флуминенсе Аргентинос Хуниорс Лучано Санчес
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