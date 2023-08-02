​Марсело нанёс серьёзную травму сопернику и расплакался

Экс-игрок «Реала» Марсело совершил серьёзный фол в матче Кубка Либертадорес между «Флуминенсе» и «Аргентинос Хуниорс». Бразилец справедливо получил красную карточку и покинул поле в слезах.

Как сообщает ESPN, у Лучано Санчеса, против которого нарушил правила Марсело, подозревают перелом.

Вскоре после завершения игры Марсело сделал публикацию в социальных сетях.

«Сегодня мне пришлось пережить очень трудный момент на поле. Я случайно травмировал коллегу. Я хочу пожелать тебе, Лучано Санчес, скорейшего выздоровления. Вся сила в мире!» - написал 35-летний футболист.