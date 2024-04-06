​Бывший игрок «Фиорентины» получил камнем по голове в Аргентине

В Южной Америке начались очередные матчи Кубка Либертадорес, и проходят они в боевой обстановке. В этом сполна убедился бывший футболист «Фиорентины» Макси Оливера, который сейчас выступает за уругвайский «Пеньяроль». Он получил по голове камнем, запущенным кем-то из фанатов клуба «Росарио Сентраль» в тот момент, когда команды появлялись на поле.

Этот момент настолько обескуражил уругвайцев, что они проиграли с минимальным счетом - 0:1. Победный мяч «Росарио» забил Карлос Кинтана. Что касается 32-летнего Оливеры, то его пришлось госпитализировать, сейчас полиция пытается отыскать «метателя камней».