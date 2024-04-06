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Кубок Либертадорес

​Бывший игрок «Фиорентины» получил камнем по голове в Аргентине

06 Апреля 2024 • 03:28 Комментировать
Росарио Сентраль
1:0
Пеньяроль

В Южной Америке начались очередные матчи Кубка Либертадорес, и проходят они в боевой обстановке. В этом сполна убедился бывший футболист «Фиорентины» Макси Оливера, который сейчас выступает за уругвайский «Пеньяроль». Он получил по голове камнем, запущенным кем-то из фанатов клуба «Росарио Сентраль» в тот момент, когда команды появлялись на поле.

Этот момент настолько обескуражил уругвайцев, что они проиграли с минимальным счетом - 0:1. Победный мяч «Росарио» забил Карлос Кинтана. Что касается 32-летнего Оливеры, то его пришлось госпитализировать, сейчас полиция пытается отыскать «метателя камней».


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Макси Оливера

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Актуальный прогноз и ставка на матч Росарио Сентраль — Пеньяроль Кубка Либертадорес — 5 апреля 2024
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Сегодня, 06 Апреля
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