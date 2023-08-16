Кавани уже «не торт» - всё ещё в поисках своего первого гола за «Бока Хуниорс»

Как мы уже сообщали , известный уругвайский нападающий Эдинсон Кавани стал игроком «Бока Хуниорс», он много и гордо рассказывал о своем желании играть за этот клуб, но вот беда - до сих пор признанный бомбардир так и не забил ни одного мяча за свой новый коллектив.

Более того, в матче против уругвайского же клуба «Насьональ Монтевидео» в рамках Кубка Либертадорес Кавани упустил прекрасный шанс. Мяч после фланговой атаки его партнеров по команде попал к Эдинсону буквально на линии вратарской, причем у него было время на его обработку, но Кавани не попал в угол ворот с пяти метров.