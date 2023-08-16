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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Кавани уже «не торт» - всё ещё в поисках своего первого гола за «Бока Хуниорс»

16 Августа 2023 • 01:57 Комментировать
Бока Хуниорс
2:2
Насьональ Монтевидео
окончен после пенальти
Как мы уже сообщали, известный уругвайский нападающий Эдинсон Кавани стал игроком «Бока Хуниорс», он много и гордо рассказывал о своем желании играть за этот клуб, но вот беда - до сих пор признанный бомбардир так и не забил ни одного мяча за свой новый коллектив.
Более того, в матче против уругвайского же клуба «Насьональ Монтевидео» в рамках Кубка Либертадорес Кавани упустил прекрасный шанс. Мяч после фланговой атаки его партнеров по команде попал к Эдинсону буквально на линии вратарской, причем у него было время на его обработку, но Кавани не попал в угол ворот с пяти метров. 
 
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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Бока Хуниорс Эдинсон Кавани
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