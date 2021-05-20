​«Ривер Плейт» выиграл матч с полевым игроком в воротах

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20 Мая 2021, 08:08,
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В ночь со среды на четверг «Ривер Плейт» проводил матч Кубка Либертадорес против «Санта-Фе». Вспышка коронавируса серьёзно повлияла на аргентинский клуб, поскольку из строя вылетело более 20 футболистов, включая всех вратарей. Внести в заявку других голкиперов в обход регламента «Ривер Плейту» не позволили, поэтому место в рамке занял полузащитник Энцо Перес.
Несмотря на полевого вратаря в рамке, «Ривер Плейт» отпраздновал победу со счётом 2:1. Представители Буэнос-Айреса забили два быстрых гола – на третьей и шестой минутах – и позволили сопернику лишь однажды расписаться во владениях Переса.
Протокол игры
|Ривер Плейт
|2:1
|Санта-Фе
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ривер Плейт
Там вспышка коронавируса, а в Англии уже со зрителями играют, чудеса. Мне кажется, такими темпами эта болезнь никогда не отступит... А в Аргентине, думаю, это не такой уж и подвиг (победить с полевым игроком в воротах), учитывая класс чемпионата.