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​«Ривер Плейт» выиграл матч с полевым игроком в воротах

20 Мая 2021, 08:08,

В ночь со среды на четверг «Ривер Плейт» проводил матч Кубка Либертадорес против «Санта-Фе». Вспышка коронавируса серьёзно повлияла на аргентинский клуб, поскольку из строя вылетело более 20 футболистов, включая всех вратарей. Внести в заявку других голкиперов в обход регламента «Ривер Плейту» не позволили, поэтому место в рамке занял полузащитник Энцо Перес.

Несмотря на полевого вратаря в рамке, «Ривер Плейт» отпраздновал победу со счётом 2:1. Представители Буэнос-Айреса забили два быстрых гола – на третьей и шестой минутах – и позволили сопернику лишь однажды расписаться во владениях Переса.

Протокол игры  
Ривер Плейт 2:1 Санта-Фе

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ривер Плейт
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Комментарии (1)
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Super fanat
20 Мая 2021, 09:40

Там вспышка коронавируса, а в Англии уже со зрителями играют, чудеса. Мне кажется, такими темпами эта болезнь никогда не отступит... А в Аргентине, думаю, это не такой уж и подвиг (победить с полевым игроком в воротах), учитывая класс чемпионата.

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