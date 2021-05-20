​«Ривер Плейт» выиграл матч с полевым игроком в воротах

В ночь со среды на четверг «Ривер Плейт» проводил матч Кубка Либертадорес против «Санта-Фе». Вспышка коронавируса серьёзно повлияла на аргентинский клуб, поскольку из строя вылетело более 20 футболистов, включая всех вратарей. Внести в заявку других голкиперов в обход регламента «Ривер Плейту» не позволили, поэтому место в рамке занял полузащитник Энцо Перес.

Несмотря на полевого вратаря в рамке, «Ривер Плейт» отпраздновал победу со счётом 2:1. Представители Буэнос-Айреса забили два быстрых гола – на третьей и шестой минутах – и позволили сопернику лишь однажды расписаться во владениях Переса.