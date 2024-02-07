«Лион» выбил «Лилль» из Кубка

В первом на сегодня матче стадии 1/8 финала Кубка Франции «Лион» играл против «Лилля». Команды играли примерно на равных и постоянно пытались что-то создать впереди. Судьбу поединка предопределили голевые атаки хозяев в конце первого и самом начале второго тайма. На 40-й минуте Гифт Орбан открыл счет, а на 47-й отличился Райан Шерки. Александро Рибейро отыграл один мяч сразу, но «Лилль» так и не ушел от поражения.

«Лион» - второй участник 1/4 финала после «Ренна», который вчера одолел «Сошо» (6:1).