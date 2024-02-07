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Франция. Кубок

«Лион» выбил «Лилль» из Кубка

07 Февраля 2024 • 22:23 Комментировать
Лион
2:1
Лилль
окончен

В первом на сегодня матче стадии 1/8 финала Кубка Франции «Лион» играл против «Лилля». Команды играли примерно на равных и постоянно пытались что-то создать впереди. Судьбу поединка предопределили голевые атаки хозяев в конце первого и самом начале второго тайма. На 40-й минуте Гифт Орбан открыл счет, а на 47-й отличился Райан Шерки. Александро Рибейро отыграл один мяч сразу, но «Лилль» так и не ушел от поражения.

«Лион» - второй участник 1/4 финала после «Ренна», который вчера одолел «Сошо» (6:1).

Протокол игры  
Лион2:1Лилль
(1:0) Орбан Гифт40'  
(2:0) Шерки Райан47'  
  53'Рибейро Александро (2:1)
Перри ЛукасМэйтленд-Найлс ЭйнслиО'Брайан ДжекЧалета-Цар Дуе  68'Тальяфико Николас  67' 69' (Ляказетт Александр ( 69') Толиссо КорентенКакере МаксансМангаля Орель 64' (Нуама Эрнест ( 64') Шерки Райан 64' (Матич Неманья ( 64') Орбан Гифт 69' (Мата Клинтон ( 69') Фофана Малик 90' (Бальде Мама ( 90')
Запасные: Кумбеди СаэльАдриэлсонЛопеш АнтониАкуоку Поль
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоЙоро ЛениРибейро АлександроИсмаили Гонсалвес 84' (Буадди Айюб ( 84') Бенталеб Набиль 77' (Языджи Юсуф ( 77') Андре БенжаминЖегрова Эдон 71' (Мораиш Тиагу ( 71') Гомес АнхельУна АдамДэвид Джонатан 77' (Илич Андрей ( 77'Гудмундссон Габриэль 84')
Запасные: Фернандес РафаэльМанноне ВитоКабелла РемиХаральдссон Хакон-Арнар
07 февраля.

 

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Ставка и прогноз на матч Лион — Лилль Кубка Франции — 7 февраля 2024
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