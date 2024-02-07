«Лион» выбил «Лилль» из Кубка

В первом на сегодня матче стадии 1/8 финала Кубка Франции «Лион» играл против «Лилля». Команды играли примерно на равных и постоянно пытались что-то создать впереди. Судьбу поединка предопределили голевые атаки хозяев в конце первого и самом начале второго тайма. На 40-й минуте Гифт Орбан открыл счет, а на 47-й отличился Райан Шерки. Александро Рибейро отыграл один мяч сразу, но «Лилль» так и не ушел от поражения.
«Лион» - второй участник 1/4 финала после «Ренна», который вчера одолел «Сошо» (6:1).
Протокол игры
|(1:0) Орбан Гифт40'
|(2:0) Шерки Райан47'
|53'Рибейро Александро (2:1)
Перри Лукас•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•О'Брайан Джек•Чалета-Цар Дуе• 68'Тальяфико Николас 67'69' (Ляказетт Александр (69') •Толиссо Корентен•Какере Максанс•Мангаля Орель64' (Нуама Эрнест (64') •Шерки Райан64' (Матич Неманья (64') •Орбан Гифт69' (Мата Клинтон (69') •Фофана Малик90' (Бальде Мама (90')
Запасные: Кумбеди Саэль•Адриэлсон•Лопеш Антони•Акуоку Поль
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Йоро Лени•Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес84' (Буадди Айюб (84') •Бенталеб Набиль77' (Языджи Юсуф (77') •Андре Бенжамин•Жегрова Эдон71' (Мораиш Тиагу (71') •Гомес Анхель•Уна Адам•Дэвид Джонатан77' (Илич Андрей (77'Гудмундссон Габриэль84')
07 февраля.
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