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Франция. Кубок

Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч Кубка Франции против «Шатору»

21 Января 2024 • 19:25 Комментировать
Шатору
0:1
Гавр
1 4.70 X 3.50 2 1.85
перерыв

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев попал в основной состав своей команды на матч 1/16 финала Кубка Франции против «Шатору».

Состав «Шатору»: Когнард, Гиёт, Пирес, Мбенге, Менди, Н'Джике, Силва, Дутерте, Дюрбант, Милле, Номель.

Состав «Гавра»: Горжелен, Эль-Хаджам, Юте-Кинкуэ, Льорис, Джуджу, Кузяев, Него, Таргаллин, Кечта, Грансир, Нгура.

Стартовый свисток встречи на «Стад Гастон Пети» назначен на 19:30 по московскому времени. Кузяев принял участие в одном матче «Гавра» в рамках Кубка Франции, отметившись забитым мячом в поединке против «Кана».

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