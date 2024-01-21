«Гавр», «Страсбург» и «Лилль» пробились в 1/8 финала Кубка Франции

Завершились очередные матчи 1/16 финала Кубка Франции с участием представителей Лиги 1. «Гавр» скромно обыграл «Шатору» благодаря голу Стива Нгура на 45-й минуте. «Страсбург» достаточно легко прошел «Клермон» (3:1), а «Лилль» выбил из турнира «Расинг» Коломбес - 1:0.