«Гавр», «Страсбург» и «Лилль» пробились в 1/8 финала Кубка Франции

Завершились очередные матчи 1/16 финала Кубка Франции с участием представителей Лиги 1. «Гавр» скромно обыграл «Шатору» благодаря голу Стива Нгура на 45-й минуте. «Страсбург» достаточно легко прошел «Клермон» (3:1), а «Лилль» выбил из турнира «Расинг» Коломбес - 1:0.
Протокол игры
|33'Харальдссон Хакон-Арнар (0:1)
21 января.
Протокол игры
|32' Абакар Силла (0:1)
|49' Диарра Хабиб (0:2)
|60' Баква Дилан (0:3)
|(1:3) Зеффан Мехди 88'
21 января.
Протокол игры
|45' Нгура Стив (0:1)
21 января.
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