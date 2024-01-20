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Франция. Кубок

Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Кубка Франции с «Орлеаном»

20 Января 2024 • 22:02 Комментировать
Орлеан
0:1
ПСЖ
1 24.00 X 10.50 2 1.11
1-й тайм

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в матче Кубка Франции с «Орлеаном»

Стартовый состав «ПСЖ»: Навас (вр), Маркиньос, Данилу, Беральдо, Витинья, Солер, Фабиан, Асенсио, Коло-Муани, Мбаппе, Рамуш.

Встреча 1/16 Кубка Франции между «Орлеаном» и «ПСЖ» состоится сегодня, 20 января. Свисток о начале поединка должен прозвучать в 22:45 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.

Отметим, что предстоящий матч станет первым для парижан в этом розыгрыше национального Кубка.

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Евро-Футбол.Ру,
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