Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Кубок

Результативный бенефис Мбаппе позволил «ПСЖ» разгромить «Орлеан»

21 Января 2024 • 00:44 Комментировать
Орлеан
1:4
ПСЖ
окончен

В субботу «ПСЖ» продолжил кубковое турне против скромных команд и сыграл на выезде против «Орлеана». Рандаль Коло-Муани отыграл на Килиана Мбаппе, который в центре штрафной в два касания открыл счет. Лидер «ПСЖ» удвоил перевес ударом с пенальти, вратарь угадал направление удара, но не дотянулся. Мбаппе также сыграл в роли ассистента, набросив мяч от лицевой на голову Гонсалу Рамуша - 0:3. «Орлеан» забил гол престижа после подачи углового. Мбаппе тут же отыграл на Сенни Маюлу, который эффектно перебросил вратаря - 1:4.

Протокол игры  
Орлеан1:4ПСЖ
  16'Мбаппе Килиан (0:1)
  63'Мбаппе Килиан (0:2)
  72'Рамуш Гонсалу (0:3)
(1:3) Сан-Рюф Николя86'  
  88'Маюлу Сенни (1:4)
Матимбу Оуэн-СезарСольве СтивСан-Рюф НиколяМорган Жан-ПьерХалби ДжиммиАгунон БрандонГужон Лоик 70' (Бертье Грегори ( 70') Бретель ЛукасПонти Райан 80' (Ниакате Адама ( 80') Дабасс Адриан 70' (Вула Арнольд ( 70') Фортюн Кевин
Запасные: Сантини ЖеремиВио ВенсанАкассоу ЙоханнСумаре ЯяКамара МодибоТерезен Виржиль
Навас КейлорМаркиньос МаркосДанилу ПерейраБералдо Лукас  39' 80' (Мбаппе Эйтан ( 80') Солер КарлосКоло-Муани РандальВитинья II 67' (Заир-Эмери Уоррен ( 67') Фабиан Руис 81' (Маюлу Сенни ( 81') Асенсио МаркоРамуш ГонсалуМбаппе Килиан
Запасные: Дембеле УсманН'Дур ШерЭрнандес ЛюкаБаркола БредлиЗаге ЙорамТенас Арнау
20 января.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Орлеан

Новости по матчу

20 Января
22:15
«Орлеан» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
22:02
Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Кубка Франции с «Орлеаном»
19 Января
21:13
Актуальная ставка и прогноз на матч Орлеан — ПСЖ Кубка Франции — 20 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ Время Левандовски подходит к концу: «Барселона» продаст его ближайшим летом ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
«Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Нант Нант
Лаваль Лаваль
0
1
1.69 3.75 4.70
Видео
Окончен
Валансьен Валансьен
Париж Париж
2
1
3.35 3.20 2.19
Видео
Окончен
Трелиссак Трелиссак
Брест Брест
1
2
12.00 5.90 1.27
Видео
Окончен
Бордо Бордо
Ницца Ницца
2
3
3.30 3.45 2.08
Видео
Окончен
Ле Пюи Ле Пюи
Дюнкерк Дюнкерк
2
1
5.20 3.95 1.61
Видео
Окончен
Родез Родез
Монако Монако
1
3
5.40 4.60 1.58
Видео
Окончен
Орлеан Орлеан
ПСЖ ПСЖ
1
4
19.00 8.00 1.12
Видео
21.01.24 в 19:30
Руан Руан
Тулуза Тулуза
4.60 3.80 1.70
Видео
21.01.24 в 19:30
Расинг Коломбес Расинг Коломбес
Лилль Лилль
Видео
21.01.24 в 19:30
Сен-Прист Сен-Прист
Роморантен Роморантен
2.45 3.55 2.75
Видео
21.01.24 в 19:30
Сошо Сошо
Реймс Реймс
5.20 3.95 1.61
Видео
21.01.24 в 19:30
Шатору Шатору
Гавр Гавр
5.00 3.85 1.63
Видео
21.01.24 в 19:30
Клермон Клермон
Страсбург Страсбург
2.48 3.25 2.80
Видео
21.01.24 в 23:05
Ренн Ренн
Марсель Марсель
2.41 3.40 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
00:44 · Франция. Кубок
Результативный бенефис Мбаппе позволил «ПСЖ» разгромить «Орлеан»
20 Января
22:15 · Франция. Кубок
«Орлеан» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
22:02 · Франция. Кубок
Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Кубка Франции с «Орлеаном»
21:31 · Франция. Кубок
«Нант» вылетел из Кубка Франции, «Брест» и «Ницца» прошли дальше
21:11 · Франция. Кубок
Бен-Йеддер оформил хет-трик за «Монако» в матче Кубка Франции
19:00 · Франция. Кубок
«Родез» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
18:48 · Франция. Кубок
Головин — в стартовом составе «Монако» на матч против «Родеза»
00:42 · Франция. Кубок
«Лион» дожал «Бержерак» и прошёл в 1/8 Кубка
09 Января
08:32 · Франция. Кубок
«ПСЖ» и «Монако» узнали соперников в Кубке Франции
08 Января
23:38 · Франция. Кубок
​Тренер «Ревеля» нахваливает Луиса Энрике
04:12 · Франция. Кубок
​Победа со счётом 12:0 стала самой крупной в истории «Лилля»
00:49 · Франция. Кубок
​Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» за всю историю выступлений в Кубке Франции
00:42 · Франция. Кубок
«ПСЖ» забил 9 голов в кубковом матче
07 Января
22:15 · Франция. Кубок
«Ревель» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:9
21:22 · Франция. Лига 1
Отец Кузяева: «Далер не думает об уходе из «Гавра»
Все новости
Рекомендуем