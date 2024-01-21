Результативный бенефис Мбаппе позволил «ПСЖ» разгромить «Орлеан»

В субботу «ПСЖ» продолжил кубковое турне против скромных команд и сыграл на выезде против «Орлеана». Рандаль Коло-Муани отыграл на Килиана Мбаппе, который в центре штрафной в два касания открыл счет. Лидер «ПСЖ» удвоил перевес ударом с пенальти, вратарь угадал направление удара, но не дотянулся. Мбаппе также сыграл в роли ассистента, набросив мяч от лицевой на голову Гонсалу Рамуша - 0:3. «Орлеан» забил гол престижа после подачи углового. Мбаппе тут же отыграл на Сенни Маюлу, который эффектно перебросил вратаря - 1:4.