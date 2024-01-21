Результативный бенефис Мбаппе позволил «ПСЖ» разгромить «Орлеан»

В субботу «ПСЖ» продолжил кубковое турне против скромных команд и сыграл на выезде против «Орлеана». Рандаль Коло-Муани отыграл на Килиана Мбаппе, который в центре штрафной в два касания открыл счет. Лидер «ПСЖ» удвоил перевес ударом с пенальти, вратарь угадал направление удара, но не дотянулся. Мбаппе также сыграл в роли ассистента, набросив мяч от лицевой на голову Гонсалу Рамуша - 0:3. «Орлеан» забил гол престижа после подачи углового. Мбаппе тут же отыграл на Сенни Маюлу, который эффектно перебросил вратаря - 1:4.
Протокол игры
|16'Мбаппе Килиан (0:1)
|63'Мбаппе Килиан (0:2)
|72'Рамуш Гонсалу (0:3)
|(1:3) Сан-Рюф Николя86'
|88'Маюлу Сенни (1:4)
Матимбу Оуэн-Сезар•Сольве Стив•Сан-Рюф Николя•Морган Жан-Пьер•Халби Джимми•Агунон Брандон•Гужон Лоик70' (Бертье Грегори (70') •Бретель Лукас•Понти Райан80' (Ниакате Адама (80') •Дабасс Адриан70' (Вула Арнольд (70') •Фортюн Кевин
Навас Кейлор•Маркиньос Маркос•Данилу Перейра•Бералдо Лукас 39'80' (Мбаппе Эйтан (80') •Солер Карлос•Коло-Муани Рандаль•Витинья II67' (Заир-Эмери Уоррен (67') •Фабиан Руис81' (Маюлу Сенни (81') •Асенсио Марко•Рамуш Гонсалу•Мбаппе Килиан
20 января.
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