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Франция. Кубок

Головин пропустит матч «Монако» с «Лансом»

07 Января 2024 • 16:01 Комментировать
Ланс
0:2
Монако
1 2.25 X 3.65 2 2.95
1-й тайм

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своей команды на кубковый матч против «Ланса».

Встреча между соперниками состоится сегодня, 7 января. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Монако»: Маецки (вр), Керер, Марипан, Магасса, Вандерсон, Фофана, Закария, Уаттара, Аклиуш, Балогун, Бен-Йеддер (к).

Стоит сказать, что причина отсутствия Головина не уточняется.

Следить за всеми событиями матча 1/32 финала Кубка Франции между «Лансом» и «Монако» можно будет в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Ланс — Монако Кубка Франции — 7 января 2024
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