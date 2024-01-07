Головин пропустит матч «Монако» с «Лансом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своей команды на кубковый матч против «Ланса».

Встреча между соперниками состоится сегодня, 7 января. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Монако»: Маецки (вр), Керер, Марипан, Магасса, Вандерсон, Фофана, Закария, Уаттара, Аклиуш, Балогун, Бен-Йеддер (к).

Стоит сказать, что причина отсутствия Головина не уточняется.

Следить за всеми событиями матча 1/32 финала Кубка Франции между «Лансом» и «Монако» можно будет в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.