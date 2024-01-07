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Франция. Кубок

«Ланс» проиграл «Монако» в драматичной серии пенальти

07 Января 2024 • 18:53 Комментировать
Ланс
2:2
Монако
окончен после пенальти

«Ланс» и «Монако» бились за выход в 1/16 финала Кубка Франции. Александр Головин пропускал поединок, и на первый план вышли другие футболисты. На первой минуте после прессинга Виссам Бен-Йеддер подобрал мяч в штрафной и поразил ближний угол. По левому краю контратака гостей. Кассум Уаттара прострелил, и Манес Аклиуш здорово замкнул - 0:2. «Ланс» окончательно проснулся и до перерыва отыграл один мяч, всё сам сделал Фет Мауасса, который протаранил нескольких соперников и вколотил мяч в сетку. После перерыва Элю Вахи оказался один на один с голкипером и не попал в правый угол. Флориан Сотока сыграл с пас с партнеров и с правого края штрафной пробил под выскочившим наперерез вратарем - 2:2. Вахи в штрафной с разворота все же не попал в ближний верхний угол ворот.

Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти «Ланс» уступил (5:6), при этом футболисты суммарно не реализовал сразу семь ударов.

Протокол игры  
Ланс

2:2

(пен. 5:6)

Монако
  1'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
  21'Аклиуш Манес (0:2)
(1:2) Мауасса Фет43'  
(2:2) Сотока Флориан63'  
Самба БрисМауасса ФетМедина ФакундоДансо КевинФранковски ПшемыславДиуф ЭндиЭль Айнауи НейлАгилар РубенВахи ЭлюСотока ФлорианКоста Давид
Запасные: Дилиберто НоаПуйи ТомСишуба АяндаСилла ФодеСаид УэслиМбала КениТомассон АдриенФюльжени АнжелоЛека Жан-Луи
Маецки РадославМарипан ГильермоЗакария ДенисКерер ТилоУаттара КассумМагасса СунгутуФофана ЮссуфСкардовелли ВандерсонАклиуш МанесБалогун ФоларинБен-Йеддер Виссам
Запасные: Буабр СаймонКён ФилиппПлатре ОрельенБоаду МиронКулибали МамадуЭфекеле МаламинДиоп ЭденМатсима КрисленКартилье Антонен
07 января. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Ланс Ланс
Монако Монако
2
2
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