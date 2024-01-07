«Ланс» проиграл «Монако» в драматичной серии пенальти

«Ланс» и «Монако» бились за выход в 1/16 финала Кубка Франции. Александр Головин пропускал поединок, и на первый план вышли другие футболисты. На первой минуте после прессинга Виссам Бен-Йеддер подобрал мяч в штрафной и поразил ближний угол. По левому краю контратака гостей. Кассум Уаттара прострелил, и Манес Аклиуш здорово замкнул - 0:2. «Ланс» окончательно проснулся и до перерыва отыграл один мяч, всё сам сделал Фет Мауасса, который протаранил нескольких соперников и вколотил мяч в сетку. После перерыва Элю Вахи оказался один на один с голкипером и не попал в правый угол. Флориан Сотока сыграл с пас с партнеров и с правого края штрафной пробил под выскочившим наперерез вратарем - 2:2. Вахи в штрафной с разворота все же не попал в ближний верхний угол ворот.

Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти «Ланс» уступил (5:6), при этом футболисты суммарно не реализовал сразу семь ударов.