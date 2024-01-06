«Лилль» забил 12 голов чемпиону Мартиники в матче Кубка Франции

В Кубке Франции «Лилль» играл против команды «Голден Лион», чемпиона Мартиники, заморского департамента французского государства. Экзотическая команда летела на игру 9 часов, чтобы получить в свои ворота 12 безответных голов.
Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова оформили по хет-трику, Юсуф Языджи и Хакон-Арнар Харальдссон - по дублю.
Еще один представитель Лиги 1, «Брест», также прошел дальше, но его матч с «Анже» был непростым. Его судьбу предопределил автогол Мартина Сатриано на 63-й минуте - 1:0.
Протокол игры
|Лилль
|12:0
|Голден Лион
|(1:0) Языджи Юсуф 11'
|(2:0) Дэвид Джонатан 25'
|(3:0) Жегрова Эдон 33'
|(4:0) Дэвид Джонатан 36'
|(5:0) Жегрова Эдон 41'
|(6:0) Жегрова Эдон 42'
|(7:0) Языджи Юсуф 45'
|(8:0) Сантос Тиаго 57'
|(9:0) Харальдссон Хакон-Арнар 64'
|(10:0) Дэвид Джонатан 75'
|(11:0) Харальдссон Хакон-Арнар 78'
|(12:0) 90'
06 января.
Протокол игры
|63'Сатриано Мартин (0:1)
06 января.
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