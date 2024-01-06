«Лилль» забил 12 голов чемпиону Мартиники в матче Кубка Франции

В Кубке Франции «Лилль» играл против команды «Голден Лион», чемпиона Мартиники, заморского департамента французского государства. Экзотическая команда летела на игру 9 часов, чтобы получить в свои ворота 12 безответных голов.

Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова оформили по хет-трику, Юсуф Языджи и Хакон-Арнар Харальдссон - по дублю.

Еще один представитель Лиги 1, «Брест», также прошел дальше, но его матч с «Анже» был непростым. Его судьбу предопределил автогол Мартина Сатриано на 63-й минуте - 1:0.