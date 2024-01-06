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Франция. Кубок

«Лилль» забил 12 голов чемпиону Мартиники в матче Кубка Франции

06 Января 2024 • 19:21 Комментировать
Брест
1:0
Анже
окончен

В Кубке Франции «Лилль» играл против команды «Голден Лион», чемпиона Мартиники, заморского департамента французского государства. Экзотическая команда летела на игру 9 часов, чтобы получить в свои ворота 12 безответных голов.

Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова оформили по хет-трику, Юсуф Языджи и Хакон-Арнар Харальдссон - по дублю.

Еще один представитель Лиги 1, «Брест», также прошел дальше, но его матч с «Анже» был непростым. Его судьбу предопределил автогол Мартина Сатриано на 63-й минуте - 1:0.

Протокол игры 
Лилль12:0Голден Лион
(1:0) Языджи Юсуф 11'  
(2:0) Дэвид Джонатан 25'  
(3:0) Жегрова Эдон 33'  
(4:0) Дэвид Джонатан 36'  
(5:0) Жегрова Эдон 41'  
(6:0) Жегрова Эдон 42'  
(7:0) Языджи Юсуф 45'  
(8:0) Сантос Тиаго 57'  
(9:0) Харальдссон Хакон-Арнар 64'  
(10:0) Дэвид Джонатан 75'  
(11:0) Харальдссон Хакон-Арнар 78'  
(12:0) 90'  
 06 января.

 

Протокол игры  
Брест1:0Анже
  63'Сатриано Мартин (0:1)
06 января.

 

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