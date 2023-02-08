Тренер «Марселя» назвал лучшего футболиста мира - это не Месси

Наставник «Марселя» Игор Тудор в преддверии кубкового поединка против «ПСЖ» поделился мнением о нападающем парижан Килиане Мбаппе. 24-летний форвард пропустит встречу 1/8 финала из-за повреждения.

«Уважаю всех других футболистов, но в данный момент Килиан является лучшим в мире. То, что его не будет в составе соперника, сыграет нам на пользу. Но при этом не стоит забывать, что у парижан и без него много сильных футболистов, способных влиять на ход матча», - поведал специалист на пресс-конференции.

Матч между «Марселем» и «ПСЖ» состоится на стадионе «Велодром» сегодня, 8 февраля, стартовый свисток в 23:10 мск.