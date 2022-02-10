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Франция. Кубок

«Марсель» открыл счёт, но затем крупно проиграл - такого с командой не случалось с 1978 года

10 Февраля 2022 • 06:18 Комментировать
Ницца
4:1
Марсель
окончен

«Марсель» покинул Кубок Франции, крупно проиграв «Ницце». При этом провансальцы сумели первыми открыть счет - но потом получили четыре гола и в результате в полуфинал вышла именно «Ницца». Что до «Марселя», то такого, чтобы команда первой открыла счет, но затем крупно проиграла, с ней не случалось с далекого 1978 года.

Тогда подобный казус вышел в матче чемпионата Франции - «Марсель» первым забил в ворота «ПСЖ», но потом пропустил сразу пять мячей. Впрочем, по итогам того сезона «Марсель» занял четвертое место, а «ПСЖ» - лишь одиннадцатое, в то время как титул взял «Монако».

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Марсель Ницца
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окончен Ницца 4:1 Марсель 2.90 3.30 2.50
10.02  23:00 Нант ... Бастия 1.44 4.20 7.20
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