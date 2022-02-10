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Франция. Кубок

«Ницца» - первый клуб за последние 15 лет, который выбыл из кубка и «ПСЖ», и «Марсель»

10 Февраля 2022 • 07:18 Комментировать
Ницца
4:1
Марсель
окончен

«Ницца» набрала отличный ход - команда не только занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, но и уверенно шагает по турнирной сетке Кубка Франции. Сперва, в 1/8 финала, «Ницца» в серии пенальти выбила из турнира «ПСЖ». В следующем раунде настал черед другого французского гранда - «Марселя». Провансальцы первыми открыли счет, но затем получили от «Ниццы» сразу четыре мяча.

Таким образом, «Ницца» стала первой командой с 2007 года, которая в одном розыгрыше Кубка Франции выбила из турнира как «ПСЖ», так и «Марсель». Тогда, в 2007, это сделал «Сошо», в итоге праздновавший победу в Кубке Франции. 

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Сегодня, 10 Февраля
07:18 · Франция. Кубок
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