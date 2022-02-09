«Монако» без Головина пробился в полуфинал Кубка Франции

«Монако» продолжает свою серию успешных матчей, и сегодня команда Александра Головина, который продолжает лечиться, играла против «Амьена» в Кубке. Гол Орельена Чуамени уже на пятой минуте позволил монегаскам спокойно играть в свой футбол, а после результативного удара Кевина Фолланда спустя тайм все вопросы были сняты. 2:0, и «Монако» в полуфинале Кубка Франции.