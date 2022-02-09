«Монако» без Головина пробился в полуфинал Кубка Франции

«Монако» продолжает свою серию успешных матчей, и сегодня команда Александра Головина, который продолжает лечиться, играла против «Амьена» в Кубке. Гол Орельена Чуамени уже на пятой минуте позволил монегаскам спокойно играть в свой футбол, а после результативного удара Кевина Фолланда спустя тайм все вопросы были сняты. 2:0, и «Монако» в полуфинале Кубка Франции.
Протокол игры
|(1:0) Чуамени Орельен5'
|(2:0) Фолланд Кевин54'
Манноне Вито•Агилар Рубен 83' (Сидибе Джибриль ( 83') •Дисаси Аксель•Матсима Крислен 46' (Марипан Гильермо ( 46') •Якобс Исмаил•Чуамени Орельен • 22'Желсон Мартиньш 46' (Скардовелли Вандерсон ( 46') •Лукас Жан•Фофана Юссуф 58' (Матазо Элио ( 58') •Аклиоче Махнес 73' (Диоп Софьян ( 73') •Фолланд Кевин
Тюрам-Ульен Йоханн•Менди Формоз II•Павлович Матео • 60'Фофана Мамаду•Гене Оуэн • 11'Эммануэль Ломотей 76' (Гнаоре Эдди ( 76') •Бене Джесси 45' 65' (Арокодаре Толуваласе ( 65') •Ксантиппе Маттео•Бамба Кадер 83' (Лачуер Матис ( 83') •Аколо Чадрак 65' (Лусамба Арно ( 65') •Баджи Алиу 13' 83' (Сангаре Мустафа ( 83')
Запасные: Си Аруна•Гартнер Регис•Траоре Гауссу
08 февраля.
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