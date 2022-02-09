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Франция. Кубок

«Монако» без Головина пробился в полуфинал Кубка Франции

09 Февраля 2022 • 00:54 Комментировать
Монако
2:0
Амьен
окончен

«Монако» продолжает свою серию успешных матчей, и сегодня команда Александра Головина, который продолжает лечиться, играла против «Амьена» в Кубке. Гол Орельена Чуамени уже на пятой минуте позволил монегаскам спокойно играть в свой футбол, а после результативного удара Кевина Фолланда спустя тайм все вопросы были сняты. 2:0, и «Монако» в полуфинале Кубка Франции.

Протокол игры  
Монако 2:0Амьен
(1:0) Чуамени Орельен5'   
(2:0) Фолланд Кевин54'   
Манноне ВитоАгилар Рубен  83' (Сидибе Джибриль (  83') Дисаси АксельМатсима Крислен  46' (Марипан Гильермо (  46') Якобс ИсмаилЧуамени Орельен   22'Желсон Мартиньш  46' (Скардовелли Вандерсон (  46') Лукас ЖанФофана Юссуф  58' (Матазо Элио (  58') Аклиоче Махнес  73' (Диоп Софьян (  73') Фолланд Кевин
Запасные: Нюбель АлександрКайо ЭнрикеЛемаршаль ФеликсБен-Йеддер Виссам
Тюрам-Ульен ЙоханнМенди Формоз IIПавлович Матео   60'Фофана МамадуГене Оуэн   11'Эммануэль Ломотей  76' (Гнаоре Эдди (  76') Бене Джесси   45'  65' (Арокодаре Толуваласе (  65') Ксантиппе МаттеоБамба Кадер  83' (Лачуер Матис (  83') Аколо Чадрак  65' (Лусамба Арно (  65') Баджи Алиу   13'  83' (Сангаре Мустафа (  83')
Запасные: Си АрунаГартнер РегисТраоре Гауссу
08 февраля.

 

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Монако Амьен
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окончен Монако 2:0 Амьен 1.50 4.10 6.70
09.02  20:30 Бержерак ... Версаль 2.04 3.30 3.60
09.02  23:15 Ницца ... Марсель 2.31 3.30 3.00
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Сегодня, 09 Февраля
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