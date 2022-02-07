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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин пропустит ещё один матч «Монако»

07 Февраля 2022 • 23:27 Комментировать
Монако
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Амьен
1.35 5.00 8.50
Через 22 ч. 58 мин.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин снова задержался в лазарете команды. В этот раз футболист подхватил вирусную болезнь, о чем ранее заявлял главный тренер команды Филипп Клеман.

Таким образом, Головин уже пропустил встречу с «Лионом», а также не был включен в заявку монегасков на предстоящее кубковое противостояние с «Амьеном». Пока неизвестно, когда игрок сможет вернуться в строй.

Стоит уточнить, что Головин довольно часто выпадал из основной обоймы «Монако» в текущем сезоне. В частности, одного из лидеров сборной России беспокоили мышечные травмы. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 он 13 раз выходил на поле, записав на свой счет два гола и два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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