Головин пропустит ещё один матч «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин снова задержался в лазарете команды. В этот раз футболист подхватил вирусную болезнь, о чем ранее заявлял главный тренер команды Филипп Клеман.

Таким образом, Головин уже пропустил встречу с «Лионом», а также не был включен в заявку монегасков на предстоящее кубковое противостояние с «Амьеном». Пока неизвестно, когда игрок сможет вернуться в строй.

Стоит уточнить, что Головин довольно часто выпадал из основной обоймы «Монако» в текущем сезоне. В частности, одного из лидеров сборной России беспокоили мышечные травмы. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 он 13 раз выходил на поле, записав на свой счет два гола и два ассиста.