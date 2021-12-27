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Франция. Кубок

​«Париж» и «Лион» исключили из Кубка Франции после сорванного матча

27 Декабря 2021 • 19:20 Комментировать
Париж
1:1
Лион
остановлен

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции рассмотрел инцидент с сорванным матчем 1/32 финала Кубка Франции между «Парижем» и «Лионом». Санкции оказались жёсткими, о чём пишет L’Equipe.

Санкции в отношении «Лиона»: поражение за сорванный матч, запрет на посещение фанатами гостевых матчей до конца сезона (на все турниры основной команды), исключение из розыгрыша Кубка Франции 2022/2023 (условно), штраф 52 тысячи евро, обязательство возмещения ущерба за повреждения сидений на стадионе.

Санкции в отношении «Парижа»: поражение за сорванный матч, дисквалификация стадиона на 5 игр, штраф 10 тысяч евро.

«Ницца», которая должна была встретиться в 1/16 Кубка Франции с победителем этой пары, сразу проходит в 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Париж
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ПАРИЖ ЛИОН
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