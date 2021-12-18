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Франция. Кубок

Фанаты сорвали матч между «Парижем» и «Лионом»

18 Декабря 2021 • 00:50 Комментировать
Париж
1:1
Лион
остановлен

В эти выходные во Франции запланированы матчи стадии 1/32 финала национального Кубка. И вынесенный на пятницу поединок между «Парижем» и «Лионом» превратился в болельщицкую вакханалию. К счастью, всё началось тогда, когда футболисты находились в подтрибунном помещении после первого тайма.

Сообщается, что фанаты «Лиона» атаковали любителей футбола, которые поддерживают другую команду. В итоге на трибунах происходили драки, жглась пиротехника. Также болельщики массово высыпали на поле.

Футбольный матч до сих пор не возобновился. Вполне вероятно, что игроки не вернутся на поле. Кстати, после 45 минут на табло горели единицы.

Отметим, что это далеко не первый инцидент с болельщиками во Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
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ПАРИЖ ЛИОН
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Идет 45 минута Париж 1:1 Лион
18.12  15:45 Паназоль ... Витре
18.12  15:45 Труа ... Нанси 1.65 3.55 5.20
18.12  15:45 Тулуза ... Ним 1.97 3.40 3.55
18.12  15:45 О-Лион ... Бастия
18.12  15:45 Сарр-Юнион ... Версаль
18.12  18:00 Юра Сюд ... ФК Сен-Дени
18.12  18:00 Генгам ... Амьен 2.02 3.15 3.70
18.12  18:00 ЖС Чемин Бас д'Авигнон ... Клермон
18.12  18:00 Сошо ... Нант 2.80 3.15 2.45
18.12  18:00 Кретей ... Венисьё
18.12  20:30 Таон ... Бове
18.12  20:30 Канн ... Дижон
18.12  20:30 Кевийи ... Лаваль II
18.12  20:30 Лилль ... Осер 1.35 4.50 8.50
18.12  23:00 Ренн ... Лорьян 1.50 3.90 6.20
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Сегодня, 18 Декабря
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