Неймар: «Спасибо, что лишили меня финала Кубка Франции»

Один из лидеров «ПСЖ» Неймар остался недоволен работой арбитра во вчерашнем поединке полуфинала Кубка Франции против «Монпелье» (2:2, 6:5 - по пенальти).

Бразильский форвард вышел на поле в конце второго тайма и спустя несколько минут получил желтую карточку, из-за которой рискует пропустить финальную игру турнира.

«Вышел на пять минут, нарушил правила и сразу же получил красную карточку. Спасибо, что лишили меня финала», - гласит сообщение нападающего в «Инстаграме».

Напомним, что у Неймара действует условная дисквалификация и эта желтая карточка может лишить его возможности принять участие в финале Кубка Франции.