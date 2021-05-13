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Неймар: «Спасибо, что лишили меня финала Кубка Франции»

13 Мая 2021, 13:00,

Один из лидеров «ПСЖ» Неймар остался недоволен работой арбитра во вчерашнем поединке полуфинала Кубка Франции против «Монпелье» (2:2, 6:5 - по пенальти).

Бразильский форвард вышел на поле в конце второго тайма и спустя несколько минут получил желтую карточку, из-за которой рискует пропустить финальную игру турнира.

«Вышел на пять минут, нарушил правила и сразу же получил красную карточку. Спасибо, что лишили меня финала», - гласит сообщение нападающего в «Инстаграме».

Напомним, что у Неймара действует условная дисквалификация и эта желтая карточка может лишить его возможности принять участие в финале Кубка Франции.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Неймар
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