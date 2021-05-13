«ПСЖ» лишь в серии пенальти одолел «Монпелье»

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13 Мая 2021, 00:04,
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«ПСЖ» продолжает лихорадить в этом сезоне. Команда близка к тому, чтобы проиграть чемпионскую гонку в Лиге 1, а в полуфинале Кубка Франции команда Маурисио Почеттино за 90 минут не смогла переиграть «Монпелье». Правда, чемпионы играли экспериментальным составом, и многие лидеры вышли на поле на заключительные минуты. По завершению основного времени на табло горели двойки. У хозяев забивали Гаэтан Лаборд и Анди Делор, у фаворита - дубль на счету Килиана Мбаппе.
В серии пенальти победу отпраздновали игроки «ПСЖ» - 6:5.
Протокол игры
|10' Мбаппе Килиан (0:1)
|(1:1) Лаборд Гаэтан 45'
|50' Мбаппе Килиан (1:2)
|(2:2) Делор Анди 83'
Берто Димитри • Суке Арно 46' ( Мавидиди Стефи ( 46') • Илтон Виторино • Конгре Даниэль • Самбья Саломон • Ферри Жордан 52' 67' ( Ле Таллек Дамьен ( 67') • Молле Флоран 65' 86' ( Долли Киган ( 86') • Саванье Тежи • 89'Ристич Михайло • Делор Анди • Лаборд Гаэтан
Запасные: Вахи Элю • Коцца Николя • Беншама Сами • Шотар Жорис • Карвалью Матис • Шкулетич Петар
Навас Кейлор • Флоренци Алессандро 86' ( Неймар ( 86' ) • 89'Маркиньос Маркос • Диалло Абду • Баккер Митчел • 89'Паредес Леандро • Гуэйе Идрисса 81' ( Данилу Перейра ( 81') • Рафинья Алькантара 72' ( Ди Мария Анхель ( 72') • Сарабия Пабло 72' ( Дракслер Юлиан ( 72') • Икарди Мауро • Мбаппе Килиан 81' ( Кин Мойзе ( 81')
Запасные: Керер Тило • Рико Серхио • Симонс Хави • Дагба Колин
12 мая.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Монпелье