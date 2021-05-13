«ПСЖ» лишь в серии пенальти одолел «Монпелье»

«ПСЖ» продолжает лихорадить в этом сезоне. Команда близка к тому, чтобы проиграть чемпионскую гонку в Лиге 1, а в полуфинале Кубка Франции команда Маурисио Почеттино за 90 минут не смогла переиграть «Монпелье». Правда, чемпионы играли экспериментальным составом, и многие лидеры вышли на поле на заключительные минуты. По завершению основного времени на табло горели двойки. У хозяев забивали Гаэтан Лаборд и Анди Делор, у фаворита - дубль на счету Килиана Мбаппе.

В серии пенальти победу отпраздновали игроки «ПСЖ» - 6:5.