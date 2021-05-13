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«ПСЖ» лишь в серии пенальти одолел «Монпелье»

13 Мая 2021, 00:04,

«ПСЖ» продолжает лихорадить в этом сезоне. Команда близка к тому, чтобы проиграть чемпионскую гонку в Лиге 1, а в полуфинале Кубка Франции команда Маурисио Почеттино за 90 минут не смогла переиграть «Монпелье». Правда, чемпионы играли экспериментальным составом, и многие лидеры вышли на поле на заключительные минуты. По завершению основного времени на табло горели двойки. У хозяев забивали Гаэтан Лаборд и Анди Делор, у фаворита - дубль на счету Килиана Мбаппе.

В серии пенальти победу отпраздновали игроки «ПСЖ» - 6:5.

Протокол игры  
Монпелье

2:2

(пен. 5:6)

 ПСЖ
    10' Мбаппе Килиан (0:1)
(1:1) Лаборд Гаэтан 45'    
    50' Мбаппе Килиан (1:2)
(2:2) Делор Анди 83'    
     
Берто Димитри Суке Арно   46' (Мавидиди Стефи (   46') Илтон Виторино Конгре Даниэль Самбья Саломон Ферри Жордан   52'   67' (Ле Таллек Дамьен (   67') Молле Флоран   65'   86' (Долли Киган (   86') Саванье Тежи   89' Ристич Михайло Делор Анди Лаборд Гаэтан
Запасные: Вахи Элю Коцца Николя Беншама Сами Шотар Жорис Карвалью Матис Шкулетич Петар
Навас Кейлор Флоренци Алессандро   86' (Неймар (   86'   89') Маркиньос Маркос Диалло Абду Баккер Митчел   89' Паредес Леандро Гуэйе Идрисса   81' (Данилу Перейра (   81') Рафинья Алькантара   72' (Ди Мария Анхель (   72') Сарабия Пабло   72' (Дракслер Юлиан (   72') Икарди Мауро Мбаппе Килиан   81' (Кин Мойзе (   81')
Запасные: Керер Тило Рико Серхио Симонс Хави Дагба Колин
12 мая.

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Монпелье
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