​Милик впервые забил более одного гола в матче за «Ювентус»

Туринский «Ювентус» стильно вышел в полуфинал Кубка Италии - туринский клуб, обычно выигрывающий с муками, с минимальными счетом, на сей раз забил очень крепкому в нынешнем сезоне «Фрозиноне» четыре безответных мяча. Три из них на свой счет записал польский ветеран Аркадиуш Милик.

Как выяснилось, Милик, выступающий за туринский клуб с 2022 года, впервые забил более одного мяча за матч за «Юве». Теперь команде Массимилиано Аллегри, который провел свой 400-й матч у руля «Ювентуса», предстоит сыграть в полуфинале Кубка Италии с римским «Лацио». Но это случится лишь в апреле.