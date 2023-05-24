Мостовой дал прогноз на финал Кубка Италии

Бывший футболист национальной сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от финального матча Кубка Италии между миланским «Интером» и «Фиорентиной».

«Если смотреть статистику последних их матчей, а также турнирное положение в Серии А, все становится понятно. Считаю тут очевидной ставку на победу «Интера», - передает слова Мостового издание Vseprosport.ru.

Финальный матч Кубка Италии пройдет сегодня, 24 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.