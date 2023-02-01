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Италия. Кубок Италии

Индзаги верит в прогресс Лукаку

01 Февраля 2023 • 09:09 Комментировать

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался об игре бельгийского центрфорварда Ромелу Лукаку в поединке ¼ финала Кубка Италии против «Аталанты». «Нерадзурри» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

«Мне понравилась игра Ромелу в этой встрече. Чем больше времени он находился на футбольном поле, тем лучше себя проявлял. Я вижу, как он усердно работает. Думаю, Лукаку будет играть лучше от матча к матчу», - передает слова тренера инсайдер Джанлука ди Марцио.

В нынешнем сезоне 29-летний центральный нападающий провел восемь поединков в чемпионате Италии, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
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