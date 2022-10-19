«Парма» обыграла «Бари» и теперь сразится с «Интером» в 1\8 финала Кубка Италии

В матче в рамках 1\8 финала Кубка Италии «Парма» с минимальным преимуществом сумела одолеть «Бари», матч прошел на стадионе «Пары» - «Эннио Тардини». «Парма» владела большим преимуществом в первой половине встречи и на 29-й минуте Алриан Бенедичак реализовал это преимущество в гол. Как оказалось, он остался единственным в этом матче. Теперь «Парме» в следующем раунде предстоит сразиться с миланским «Интером».

Напомним, что «Парма» в прошлом трижды становилась обладателем Кубка Италии, это происходило в 1992, 1999 и 2002 годах. Также команда в 1993 году взяла Кубок Кубков - турнир, проводившийся раньше для обладателей национальных кубков.