Конте – о матче с «Ювентусом»: «Мы должны с уважением отнестись к такой сильной команде»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса» в полуфинале Кубка Италии.

«К такой сильной команде нужно относиться с большим уважением. Мы должны показать отличную игру.

Дисквалификация Лукаку? Это уже не первый раз, когда Ромелу не сможет нам помочь, но у нас есть Санчес и Мартинес. Лукаку правильно отреагировал на удаление, забив два гола в ворота «Беневенто». У него появилась возможность отдохнуть и подготовиться к следующему матчу Серии А», - цитирует Конте RAI Sport.

Матч между «Интером» и «Ювентусом» состоится завтра, 2 февраля, в 22:45 по московскому времени.