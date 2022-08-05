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Кубок Германии

«В последний раз побеждал в чемпионате ГДР» - берлинский «Унион» одержал историческую победу

05 Августа 2022 • 03:51 Комментировать
Хемниц
1:2
Унион Берлин
окончен после доп. времени

Историческая победа для берлинского клуба «Унион» во втором круге Кубка Германии. «Железные» сразились с «Кемницером» - клубом из города Кемниц. «Униону» удалось одержать победу благодаря голу в дополнительное время матча благодаря голу Кевина Бехренса. Таким образом, представители Бундеслиги подтвердили свой класс в игре против клуба, представляющего четвертую по силе лигу.

Но когда-то, надо заметить, команды выступали в одной лиге - 34 года тому назад «Унион» выигрывал у своего соперника в последний до настоящего момента раз, тогда они сражались в чемпионате ГДР, и «Кемницер» тогда назывался «Карл Маркс-Штадт».

Мир тогда, в 1988 году, был совсем другим - Западная Германия приняла летом чемпионат Европы, принесший единственный трофей в истории нидерландской сборной и серебряные медали сборной СССР, а в Кубке чемпионов также своего единственного триумфа в этом турнире добился ПСВ, который по пенальти переиграл лиссабонскую «Бенфику». 

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Евро-Футбол.Ру,
Кемницер Унион Берлин чемпионат ГДР
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