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Кубок Испании

Асенсио: «Реал» нацелен на очередной трофей»

12 Января 2023 • 07:22 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио высказался о победе над «Валенсией» в поединке ½ финала Суперкубка Испании. «Королевский» клуб выиграл в серии пенальти и шагнул в финал.

«Это был очень сложный матч, в котором мы с трудом смогли выиграть. Но, в конечном счете, «Реал» оказался в финале, хотя игра могла сложиться в любую сторону. Мы намерены завоевать очередной трофей.

Нам хотелось избежать серии пенальти, однако мяч упорно не шел в ворота соперника. Мы рады, что смогли выиграть серию пенальти и теперь выступим в финале», - передает слова игрока Football Espana.

В финале турнира «Реал» встретится с победителем пары «Барселона» - «Бетис».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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