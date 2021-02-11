Лопетеги: «Севилья» понимает, насколько тяжёлым будет ответный матч с «Барселоной»

Наставник «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о домашней победе над каталонской «Барселоной» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Андалусийцы выиграли со счетом 2:0.

«Отличная игра «Севильи» против очень сильного соперника. Чтобы конкурировать с «Барселоной», необходимо играть на самом высоком уровне. Именно это и сделали мои подопечные.

Теперь нам предстоит более тяжелая задача - защитить свое преимущество на «Камп Ноу». Мы понимаем, что это будет чрезвычайно тяжелая встреча», - приводит слова специалиста Marca.

Ответный матч между «Барселоной» и «Севильей» состоится третьего марта.