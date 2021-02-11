Лопетеги: «Севилья» понимает, насколько тяжёлым будет ответный матч с «Барселоной»

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11 Февраля 2021, 09:23,
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Наставник «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о домашней победе над каталонской «Барселоной» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Андалусийцы выиграли со счетом 2:0.
«Отличная игра «Севильи» против очень сильного соперника. Чтобы конкурировать с «Барселоной», необходимо играть на самом высоком уровне. Именно это и сделали мои подопечные.
Теперь нам предстоит более тяжелая задача - защитить свое преимущество на «Камп Ноу». Мы понимаем, что это будет чрезвычайно тяжелая встреча», - приводит слова специалиста Marca.
Ответный матч между «Барселоной» и «Севильей» состоится третьего марта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Севилья, Хулен Лопетеги
Ну да, Барселона выйдет умирать за Кубок, смех просто... Дожили... Севилья полностью контролирует ситуацию и вряд ли Барселона навяжет им серьёзную борьбу. Шанс будет только если Севилья сыграет в полностью закрытый футбол, но они на это не пойдут.