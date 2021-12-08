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Чемпионат Европы (до 19 лет)

​Юношеская сборная России узнала соперников в элитном ранде чемпионата Европы

08 Декабря 2021 • 15:25 Комментировать

Состоялась жеребьёвка элитного раунда чемпионата Европы среди юношеских сборных (до 19 лет). Российские юноши попали в квартет под номером 7. Также там выступят команды Дании, Испании и Австрии.

Точные даты матчей пока неизвестны, но элитный раунд должен быть завершён до 29 марта следующего календарного года, о чём сообщается на страницах официального сайта УЕФА.

В финальный турнир чемпионата Европы попадут команды, которые займут первые места в своих группах. Хозяева финальной части – юношеская сборная Словакии – попала на турнир без прохождения предварительных этапов.

Финальный турнир пройдёт с 18 июня по 1 июня следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная России
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