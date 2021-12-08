​Юношеская сборная России узнала соперников в элитном ранде чемпионата Европы

Состоялась жеребьёвка элитного раунда чемпионата Европы среди юношеских сборных (до 19 лет). Российские юноши попали в квартет под номером 7. Также там выступят команды Дании, Испании и Австрии.

Точные даты матчей пока неизвестны, но элитный раунд должен быть завершён до 29 марта следующего календарного года, о чём сообщается на страницах официального сайта УЕФА.

В финальный турнир чемпионата Европы попадут команды, которые займут первые места в своих группах. Хозяева финальной части – юношеская сборная Словакии – попала на турнир без прохождения предварительных этапов.

Финальный турнир пройдёт с 18 июня по 1 июня следующего года.