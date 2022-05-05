Команда из Абхазии может войти в ФНЛ-2 в сезоне-2022/23

Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов провёл встречу с представителем Государственного комитета Республики Абхазия по спорту Джемалом Губазом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Абхазии и Сочи. Помимо этого, обсуждался вопрос о включении в ФНЛ – 2 команду из Абхазии.

По итогам заседания принято решение о совместной работе и пути принятия их решений. Между сторонами достигнуто соглашение укреплять дальнейшее сотрудничество в сфере спорта между Абхазией и Россией. В данный момент Министром Спорта пересматривается календарь официальных спортивных мероприятий.