Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок ФНЛ

Команда из Абхазии может войти в ФНЛ-2 в сезоне-2022/23

05 Мая 2022 • 20:35 Комментировать

Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов провёл встречу с представителем Государственного комитета Республики Абхазия по спорту Джемалом Губазом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Абхазии и Сочи. Помимо этого, обсуждался вопрос о включении в ФНЛ – 2 команду из Абхазии.

По итогам заседания принято решение о совместной работе и пути принятия их решений. Между сторонами достигнуто соглашение укреплять дальнейшее сотрудничество в сфере спорта между Абхазией и Россией. В данный момент Министром Спорта пересматривается календарь официальных спортивных мероприятий.    


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФНЛ-2
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
20:35 · Кубок ФНЛ
Команда из Абхазии может войти в ФНЛ-2 в сезоне-2022/23
09 Апреля
22:48 · Кубок ФНЛ
Гендиректор «Крыльев Советов»: «Нельзя сказать, что мы обрадовались «Ахмату»
27 Сентября
23:58 · Кубок ФНЛ
Игнашевич: «Есть претензии и к тренерам, и к игрокам»
20 Февраля
16:10 · Кубок ФНЛ
«КамАЗ» был сильнее сборной России U20 на Кубке ФНЛ
13:58 · Кубок ФНЛ
«Енисей» вырвал победу над «Ротором» на 90+3-й минуте
18 Февраля
15:17 · Кубок ФНЛ
Мелкадзе: «Очень обидно пропускать такие голы, когда соперник очень мало подходит к воротам»
15 Февраля
21:17 · Кубок ФНЛ
«Крылья Советов» обыграли «Чертаново» благодаря быстрому автоголу
18:51 · Кубок ФНЛ
Первушин: «Главная задача «Тамбова» на Кубке ФНЛ - подготовиться к весенней части»
18:41 · Кубок ФНЛ
«Рига» Кононова обыграла «Мордовию»
14 Февраля
19:01 · Кубок ФНЛ
«Химки» вырвали победу над «Родиной» в Кубке ФНЛ
16:07 · Кубок ФНЛ
Сборная России (U20) забила четыре гола в ворота «Енисея»
14:09 · Кубок ФНЛ
«Ротор» и «КамАЗ» боевой ничьей дали старт Кубку ФНЛ
26 Ноября
15:14 · Кубок ФНЛ
«Урал», «Крылья Советов» и «Тамбов» сыграют на Кубке ФНЛ
25 Февраля
18:31 · Кубок ФНЛ
Кубок ФНЛ был сломан в аэропорту
21 Февраля
21:15 · Кубок ФНЛ
"Рига" обыграла "Факел" в матче-закрытии Кубка ФНЛ
Все новости
Рекомендуем