«Спартак» отдал полузащитника в аренду «Нефтехимику»

Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов продолжит карьеру в «Нефтехимике».

21-летний футболист перейдет в нижнекамский клуб на правах аренды, сообщает Sport24.

Летом прошлого года Шильцов был арендовал «Родиной» с правом выкупа. В нынешнем сезоне на его счету одна результативная передача в шести матчах Первой лиги. Соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года.

Шильцов принял участие лишь в одном матче «красно-белых», в котором провёл 17 минут. В прошлом сезоне он был в аренде в «Пари НН».

«Нефтехимик» занимает 12 место в турнирной таблице Первой лиги, набрав в 20 турах 24 очка.