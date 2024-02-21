«Спартак-2» Комбарова одолел «Амкал» на Кубке ФНЛ

«Спартак-2» Дмитрия Комбарова на товарищеском Кубке ФНЛ, что проходит в Турции, одолел медийный футбольный клуб «Амкал» со счётом 2:1. Матч состоялся в эту среду, 21 февраля.

Открыл счёт в начале матча форвард «Амкала» Ираклий Логуа, однако после почти сразу Артём Быковский счёт сравнял, а Артём Шоларь в концовке встречи принёс своему коллективу победу и пятое место товарищеского турнира.

Напомним, что «Спартак-2» был возрождён текущей зимой после закрытия в мае 2022 года. Возглавил дубль «народной команды» бывший защитник «красно-белых» и сборной России Дмитрий Комбаров.