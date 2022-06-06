«Ростов» может усилиться игроком «Спартака»

«Ростов» проявляет интерес к нападающему «Спартака-2» Степану Оганесяну, сообщает Metaratings.

По информации источника, клубы пока не вступали в переговоры о потенциальном трансфере, но руководство «красно-белых» уже контактировало со стороной футболиста.

В минувшем сезоне ФНЛ 20-летний Оганесян провёл в составе московской команды 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение закрыть вторую команду из-за финансовых проблем, а агент Оганесяна Александр Маньяков рассказал, что интерес к футболисту проявляют испанские клубы.