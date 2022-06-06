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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» может усилиться игроком «Спартака»

06 Июня 2022 • 14:07 Комментировать

«Ростов» проявляет интерес к нападающему «Спартака-2» Степану Оганесяну, сообщает Metaratings.

По информации источника, клубы пока не вступали в переговоры о потенциальном трансфере, но руководство «красно-белых» уже контактировало со стороной футболиста.

В минувшем сезоне ФНЛ 20-летний Оганесян провёл в составе московской команды 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение закрыть вторую команду из-за финансовых проблем, а агент Оганесяна Александр Маньяков  рассказал, что интерес к футболисту проявляют испанские клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Степан Оганесян
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