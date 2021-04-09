Гендиректор «Крыльев Советов»: «Нельзя сказать, что мы обрадовались «Ахмату»

Гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России, где самарцам предстоит сыграть в гостях против грозненского «Ахмата».

«Нельзя сказать, что мы обрадовались «Ахмату». На этой стадии все команды достойные. Обидно, что играем не дома», - цитирует Калауцкого sport24.

Во втором полуфинале «Локомотив» на своём поле примет ЦСКА, матчи пройдут 21-22 апреля. В четвертьфинале «Крылья Советов» уверенно разобрались с московским «Динамо» (2:0).

Самарцы здорово выступают и в ФНЛ, занимая первое место в турнирной таблице после тридцати четырёх туров.