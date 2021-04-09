Гендиректор «Крыльев Советов»: «Нельзя сказать, что мы обрадовались «Ахмату»

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09 Апреля 2021, 22:48,
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Гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России, где самарцам предстоит сыграть в гостях против грозненского «Ахмата».
«Нельзя сказать, что мы обрадовались «Ахмату». На этой стадии все команды достойные. Обидно, что играем не дома», - цитирует Калауцкого sport24.
Во втором полуфинале «Локомотив» на своём поле примет ЦСКА, матчи пройдут 21-22 апреля. В четвертьфинале «Крылья Советов» уверенно разобрались с московским «Динамо» (2:0).
Самарцы здорово выступают и в ФНЛ, занимая первое место в турнирной таблице после тридцати четырёх туров.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Крылья Советов, Ахмат, Евгений Калакуцкий