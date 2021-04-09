Кубок ФНЛ 2016-2017
Сделать ставку
﻿
0

Гендиректор «Крыльев Советов»: «Нельзя сказать, что мы обрадовались «Ахмату»

09 Апреля 2021, 22:48,

Гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России, где самарцам предстоит сыграть в гостях против грозненского «Ахмата».

«Нельзя сказать, что мы обрадовались «Ахмату». На этой стадии все команды достойные. Обидно, что играем не дома», - цитирует Калауцкого sport24.

Во втором полуфинале «Локомотив» на своём поле примет ЦСКА, матчи пройдут 21-22 апреля. В четвертьфинале «Крылья Советов» уверенно разобрались с московским «Динамо» (2:0).

Самарцы здорово выступают и в ФНЛ, занимая первое место в турнирной таблице после тридцати четырёх туров.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Крылья Советов, Ахмат, Евгений Калакуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола