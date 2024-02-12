Круговой полетит с «Зенитом-2» на сбор в Турцию

​Защитник «Зенита» Даниил Круговой, который следующим летом перейдет в ЦСКА на правах свободного агента, отправится на зимний сбор со второй командой петербургского клуба.

Фамилия футболиста присутствует в списке игроков, который в ночь на 13 февраля отправятся в Турцию для подготовки к продолжению сезона, сообщает «Спорт День за Днем».

Ранее он занимался в общей группе «Зенита-2» в Санкт-Петербурге. Напомним, Круговой зимой отказался продлевать контракт с «Зенитом» и подписал соглашение с ЦСКА. После этого петербургский клуб отправил его во вторую команду. В ЦСКА ранее заявляли, что пытались договориться с «Зенитом» о досрочном выкупе контракта 25-летнего футболиста.