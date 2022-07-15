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«Велес» взял в аренду игрока «Торпедо»

15 Июля 2022 • 17:08 Комментировать

«Велес» смог договориться с московским «Торпедо» об аренде форварда «черно-белых» Егора Дорохова. Соглашение с футболистом, если верить данным 1fnl.ru, рассчитано на сезон-2022/2023.

Егор Дорохов является воспитанником челябинского футбола. Первыми профессиональным клубом игрока стал «Челябинск», за который футболист играл до зимнего трансферного окна 2022 года, после чего подписал контракт с «Торпедо» на 3.5 года.

В минувшем сезоне Первой лиги Егор провел за «черно-белых» одну игру, в которой не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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