«Велес» взял в аренду игрока «Торпедо»

«Велес» смог договориться с московским «Торпедо» об аренде форварда «черно-белых» Егора Дорохова. Соглашение с футболистом, если верить данным 1fnl.ru, рассчитано на сезон-2022/2023.

Егор Дорохов является воспитанником челябинского футбола. Первыми профессиональным клубом игрока стал «Челябинск», за который футболист играл до зимнего трансферного окна 2022 года, после чего подписал контракт с «Торпедо» на 3.5 года.

В минувшем сезоне Первой лиги Егор провел за «черно-белых» одну игру, в которой не отметился результативными действиями.